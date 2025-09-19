“Papayita”: Dan Último Adiós al Hombre que Murió por Supuesta Broma de Compañeros en Torreón

La familia de Carlos Gurrola Arguijo, conocido como "Papayita", exige justicia y pide que se identifique al responsable de su fallecimiento. Comentaron que sufría de bullying.

Carlos Gurrola Arguijo, conocido como "Papayita", era trabajador de limpieza en la empresa Multiservicios Rocasa S.A. de C.V. sufrió una presunta agresión el pasado sábado 30 de agosto del 2025 dentro del supermercado donde trabajaba en Torreón.

Muere Empleado 'El Papayita'; Compañeros le Dieron de Tomar Desengrasante como "Broma"

Según los reportes, Carlos dejó su bebida y, al regresar a tomarla, ingirió un líquido tóxico que alguien había introducido en el envase. Esto le provocó quemaduras graves en la garganta, tráquea y vías respiratorias.

No merecía esto que le pasó

Mencionó Alejandra, hermana de Carlos Gurrola Arguijo.

Los hechos se presentaron alrededor de las 15:30 horas del 30 de agosto del 2025. Carlos ingirió la sustancia tóxica al tomar un sorbo de su bebida, posteriormente comenzó a sentirse mal y fue trasladado a la Clínica 71 del IMSS debido a las quemaduras internas graves, alrededor de las 18:30 horas.

A pesar de la atención médica, se confirmó su fallecimiento el pasado jueves 18 de septiembre del 2025 en la clínica, donde permaneció internado durante 19 días.

Su hermana Alejandra mencionó que Carlos era víctima de maltrato por parte de algunos "compañeros" de trabajo, quienes le robaban su almuerzo, le quitaron su celular y dañaban su bicicleta.

Nadie le regresará la vida, pero sí queremos justicia

Mencionó la mamá de Carlos Gurrola Arguijo.

Sus padres, el señor Humberto Gurrola y María del Pilar, junto a toda su familia, velan los restos de Carlos Gurrola Arguijo. Lo llamaban de cariño "Papayita".

FGEC investiga la muerte de Carlos Gurrola Arguijo “Papayita” en Torreón

Carlos Gurrola Arguijo, conocido como "Papayita", falleció tras ser hospitalizado por ingerir un solvente o líquido tóxico en su bebida de suero mientras trabajaba en Torreón.

El incidente ocurrió el pasado 30 de agosto del 2025, cuando alguien introdujo la sustancia tóxica en su bebida. "Papayita", de 47 años, trabajador de la empresa de limpieza, sufrió quemaduras graves en la garganta, tráquea y vías respiratorias.

Después de los hechos, Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), informó que se están llevando a cabo las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si hay un culpable que deba rendir cuentas por este acto de crueldad.

Historias recomendadas: