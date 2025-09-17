Confirman Bacteria E. coli en Intoxicación de Empleados en Hotel de Saltillo

Autoridades sanitarias en Coahuila confirmaron los resultados de los análisis clínicos y químicos realizados a los alimentos consumidos por un trabajador de un hotel al norte de Saltillo, quien presuntamente habría perdido la vida a causa de una intoxicación alimentaria.

Confirman Bacteria E. coli en Alimentos que Provocaron Intoxicación Masiva en Hotel de Saltillo

El secretario de Salud de Coahuila, explicó que se detectó la presencia de la bacteria E. coli en los alimentos y los resultados ya fueron entregados a la Fiscalía General del Estado (FGE) quien ya lleva a cabo la investigación correspondiente.

Eliud Aguirre añadió que los estudios efectuados en los laboratorios nacionales de la Secretaría de Salud descartaron la presencia de insecticidas en las pruebas clínicas y químicas realizadas.

Trabajadores de hotel resultan intoxicadas al comer discada

Un trabajador de un hotel en Saltillo murió tras presuntamente intoxicarse junto con más de 40 compañeros, luego de consumir discada en el lugar de trabajo. La víctima presentó complicaciones renales y respiratorias,además de presión arterial baja.

Noticia relacionada: Muere Trabajador de Hotel Después de Comer Discada en Saltillo; Hay Más de 40 Intoxicados

Se informó que algunos empleados presentaron síntomas como deshidratación, vómitos, fiebre y malestar estomacal. Hasta el momento, ni la cadena hotelera ni el sindicato emitieron un comunicado oficial sobre el incidente.

Ante esta situación La Jurisdicción Sanitaria Número 8 de la Secretaría de Salud de Coahuila suspendió la cocina del hotel así como el proveedor que preparó la discada que intoxicó a los trabajadores. Se detectaron permisos sanitarios vencidos e irregularidades en el manejo de alimentos.

