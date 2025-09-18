Muere Mujer Después de Presuntamente Recibir Medicamento Equivocado en Coahuila

Autoridades de la Fiscalía investigan el fallecimiento de una mujer que ingresó con problemas de salud a la clínica del ISSSTE en Piedras Negras. De acuerdo con los primeros informes, la víctima, identificada como María Teresa Ríos Torres, de 62 años, presuntamente recibió un medicamento equivocado y minutos después perdió la vida.

Noticia relacionada: Muere Adulto Mayor tras Presuntamente Recibir Medicamento Equivocado en Piedras Negras

De inmediato, autoridades de la Fiscalía acudieron al hospital tras recibir el reporte por los propios familiares quienes entrevistaron con personal médico e iniciaron la carpeta de investigación. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley para determinar la causa real del fallecimiento.

Muere niña de 12 años después de sufrir fiebre en Durango

Una niña de 12 años, identificada como Renata, falleció en su domicilio en Pedricena, Cuencamé, Durango. La menor presentó fiebre desde el sábado 23 de agosto de 2025 y dejó de comer varios días antes de su muerte.

Muere Niña de 12 Años Después de Sufrir Fiebre en Cuencamé

El viernes 29 de agosto, la tía de la niña la encontró sin movimiento y una enfermera confirmó su fallecimiento horas después. El Ministerio Público de Cuencamé ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Vicefiscalía de Lerdo, donde se realizó la necropsia correspondiente

Historias recomendadas: