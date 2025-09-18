Muere Bebé de Dos Meses en Saltillo; Investigan Posible Broncoaspiración

Un bebé de dos meses murió la madrugada de este jueves 18 de septiembre de 2025, alrededor de las 5:30 horas. Sus padres llegaron de emergencia a la Unidad Médica Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Número 82 en Saltillo, para pedir auxilio, ya que el menor no reaccionaba.

Muere Bebé por Presunta Broncoaspiración en Saltillo

El bebé fue atendido en el área de urgencias, pero ya no presentaba signos vitales. Trascendió que pudo haber sufrido una broncoaspiración después de comer y vomitar leche, sin embargo, se esperan los resultados de la necropsia de ley.

Agentes de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estados arribaron a la unidad médica para tomar conocimiento de los hechos e iniciar con una carpeta de investigación.

Policías salvan a bebé de morir por broncoaspiración en Torreón

El pasado 5 de agosto del 2025, elementos de la Policía Estatal de Coahuila auxiliaron a un recién nacido que presentó una broncoaspiración en el municipio de Torreón. Los hechos ocurrieron cuando los oficiales circulaban por la carretera estatal número 83 y un taxi les hizo señas para pedir apoyo.

La madre explicó que su hijo tenía problemas para respirar, por lo que salió a la calle en busca de ayuda. Los agentes trasladaron de inmediato al bebé al Hospital General de Torreón, donde fue atendido por personal médico. El menor llegó inconsciente, pero gracias a la rápida intervención policial y la atención especializada logró estabilizarse.

