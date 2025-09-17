Trailero Desata Persecución con Disparos Después de Intentar Arrollar a Policías en Arteaga

La noche del martes 16 de septiembre del 2025 se registraron disparos en el municipio de Arteaga, después de que un accidente vial terminó en una persecución y detonaciones realizadas por elementos de la Policía Municipal. De acuerdo con información de testigos, el percance ocurrió alrededor de las 21:00 horas sobre el bulevar Fundadores, frente a una gasolinera.

Noticia relacionada: Trailero Provoca Persecución Después de Intentar Arrollar a Policías en Coahuila

En un video difundido en redes sociales se observa a un trailero dar marcha en reversa con aparente intención de arrollar a los policías, lo que habría provocado que los agentes respondieran con disparos.

Se informó que el conductor del tráiler ingresó a un domicilio para evitar ser detenido, aunque el vehículo fue asegurado, las autoridades no dieron con el paradero del chófer.

Trailer choca patrulla al intentar evadir filtro de seguridad en Coahuila

La noche del 10 de julio de 2025, un trailero evadió un filtro de seguridad en Ramos Arizpe, Coahuila y posteriormente chocó contra una patrulla de la Policía Estatal sobre el puente del bulevar Guadalupe, lo que dejó a un oficial lesionado.

Chófer de Tráiler Evade Filtro de Seguridad y Provoca Accidente en Ramos Arizpe

La unidad con doble remolque también se impactó contra las barreras de contención, provocando que los contenedores cayeran al fondo del puente sin causar daños a terceros. El trailero fue detenido y quedó a disposición de las autoridades.

Historias recomendadas: