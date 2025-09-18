Accidente Volcadura Deja 10 Lesionados en Viesca; Entre Ellos una Mujer Embarazada

Diez personas resultaron lesionadas, entre ellas un adulto mayor de gravedad y una mujer embarazada tras la volcadura de una camioneta en el municipio de Viesca, Coahuila.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas de este miércoles 17 de septiembre del 2025, cuando el conductor de una camioneta perdió el control al tomar una curva en el ejido Villa de Bilbao, presuntamente por exceso de velocidad.

A bordo de la unidad viajaban diez personas, quienes sufrieron distintas lesiones. El adulto mayor, identificado como Sirilo Juárez Rodríguez, de 74 años, resultó con heridas de consideración, mientras que la mujer embarazada solo sufrió golpes leves.

Todos los lesionados fueron trasladados en ambulancias del Centro de Salud de Viesca al Hospital General de Torreón. Excepto el adulto mayor, que permanece en estado delicado, el resto de los afectados se encuentra estable y bajo observación médica.

La noche del 13 de septiembre de 2025, un padre de familia y su bebé fallecieron tras la volcadura del vehículo en el que viajaban sobre el kilómetro 82 de la carretera Federal 57, rumbo a Monclova. Una mujer que también iba en la unidad resultó con lesiones leves y fue trasladada al Hospital General de Zona Número 2 del IMSS.

Mueren Padre e Hijo en Accidente Volcadura en Coahuila

De acuerdo con los primeros reportes, la familia se dirigía a Monclova y el exceso de velocidad habría provocado el accidente. Elementos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al lugar y confirmaron el deceso de los dos ocupantes, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

