¿Qué se Sabe de la Muerte del "Papayita" por Supuesta Broma de Compañeros en Torreón?

Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, murió después de permanecer hospitalizado al presuntamente ingerir un solvente o líquido tóxico mezclado en su bebida de suero mientras trabajaba en Torreón.

El incidente ocurrió el pasado 30 de agosto del 2025 cuando Carlos Gurrola dejó su bebida y al regresar a tomarla, presuntamente alguien había introducido un líquido tóxico en el envase.

El "Papayita" comenzó a sentirse mal después de ingerir la bebida y sufrió graves quemaduras en la garganta, tráquea y vías respiratorias, fue trasladado a la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón.

A pesar de recibir atención médica, se confirmó el fallecimiento del "Papayita" el pasado jueves 18 de septiembre del 2025 en la clínica donde permaneció internado por 19 días.

FGEC solicita grabaciones

Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que se está llevando a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos y se pidieron las videos de las cámaras de seguridad del lugar donde trabajaba el "Papayita" para determinar si hay un culpable que deba rendir cuentas,

Estamos recabando entrevistas con personas que estuvieron con él el día y en el lugar de los hechos

-La mañana de este viernes 19 de septiembre del 2025, sus padres, el señor Humberto Gurrola y María del Pilar, junto a toda su familia velaron los restos de Carlos Gurrola Arguijo apodado de cariño como "Papayita".

La familia del "Papayita" pidió justicia y exigió que se identifique al responsable de su fallecimiento, comentaron que el hombre presuntamente sufría bullying por parte de sus compañeros.

