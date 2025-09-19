Encuentran a Hombre Muerto en Casa de la Colonia Vicente Guerrero en Saltillo

El servicio de emergencias 911 recibió el reporte del hallazgo de un hombre sin vida en un casa de la colonia Vicente Guerrero en Saltillo. Vecinos de la vivienda marcada con el número 353 de la calle 13 ingresaron al lugar, luego de que el propietario tenía varios días sin responder llamadas. Al revisar, confirmaron que se trataba de Juan Manuel Hernández Aguilar de 60 años, quien ya no presentaba signos vitales.

Hallan a Adulto Mayor Muerto en una Casa de la Colonia Vicente Guerrero en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría fallecido a consecuencia de un infarto, además de que padecía diversas enfermedades crónico-degenerativas. Autoridades acudieron para tomar conocimiento de los hechos y ordenar el levantamiento del cuerpo.

Muere hombre al interior de una casa de empeños en Torreón

Un hombre de 62 años perdió la vida la mañana del 8 de septiembre de 2025 en el centro de Torreón, luego de sufrir una convulsión al interior de una casa de empeño ubicada en la esquina de Juan Antonio de la Fuente y Matamoros.

Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron el deceso cerca del mediodía, determinando que se trató de causas naturales. Autoridades municipales acordonaron la zona y el Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes.

