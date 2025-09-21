Así Fue la Manifestación por la Muerte de Papayita en Torreón

Ese domingo 21 de septiembre del 2025, familiares y amigos de Carlos Gurrola realizaron una serie de manifestaciones y bloqueos en la carretera Torreón-San Pedro, exigiendo justicia por la muerte del "Papayita".

El contingente de manifestantes partió del ejido La Concha con rumbo a un supermercado localizado en la colonia Senderos en Torreón. Ahí, colocaron pancartas y realizaron el cierre de la tienda.

Elementos de Seguridad Pública y corporaciones policiacas estuvieron presentes durante la manifestación para mantener el orden público.

Eugenia, sobrina del "Papayita" comentó que la manifestación se realizó con el fin de exigir una investigación clara y conciso que permita esclarecer la muerte de su familiar

FGEC investiga el caso

Carlos Gurrola conocido como el "Papayita" murió el pasado 18 de septiembre después de permanecer hospitalizado 19 días presuntamente al ingerir un líquido que afectó gravemente su salud. La Fiscalía de Coahuila abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido, aunque hasta el momento no hay indicios de dolo.

La empresa de multiservicios para la que laboraba Carlos Gurrola confirmó que entregó los videos y testimonios a las autoridades como parte de las indagatorias. Su representante legal aseguró que el "Papayita" recibió atención médica poco después de presentar malestar y descartó que el hombre sufría bullying laboral. Además informaron que mantiene comunicación con los familiares para apoyar económicamente en los gastos funerarios.

