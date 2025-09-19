Alumno se Desmaya al Ver a su Compañero Desvanecerse en Primaria de Torreón

Dos estudiantes se desmayaron durante los honores a la bandera que se realizaban al interior de la primaria Jesús María del Bosque durante la mañana de este viernes 19 de septiembre en Torreón.

De acuerdo con los reportes, ambos alumnos participaban en acto cívico cuando uno de ellos se desvaneció, aparentemente por un ayuno prolongado. El menor había comentado que desde la tarde del día anterior no había ingerido alimentos, lo que podría haber contribuido a su malestar.

Al ver esto, el segundo estudiante sufrió una crisis nerviosa por la impresión y también se desmayó. De inmediato se realizó el llamado a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron a la primaria, ubicada en la colonia Estrella, evaluaron el estado de los menores y proporcionaron los cuidados necesarios en el lugar.

El pasado 22 de mayo del 2025, una maestra de la primaria Rafael Ramírez Castañeda, en la colonia Hacienda del Rosario de Parras de la Fuente, se desmayó mientras impartía clases frente a sus alumnos. Los estudiantes avisaron al director del plantel, quien solicitó de inmediato la presencia de paramédicos de la Cruz Roja.

Al lugar acudieron socorristas quienes encontraron a la docente consciente, recostada sobre una banca. La maestra fue estabilizada y trasladada a un centro médico de la ciudad. Se informó que la mujer se desmayó por un golpe de calor provocado por las altas temperaturas.

