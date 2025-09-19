Fiscalía de Coahuila Investiga la Muerte de “Papayita” en Torreón

La Fiscalía General de Coahuila (FGEC) investiga la muerte de Carlos Gurrola Arguijo apodado como "Papayita" quién fue hospitalizado después de ingerir la sustancia que afectó gravemente su salud. La víctima falleció el 18 de septiembre en la clínica 71 del IMSS por lo que transferido al área de homicidios.

Autoridades iniciaron con una carpeta de investigación el 3 de septiembre donde se han recopilado videos de los hechos y entrevistando a testigos presenciales. Las pruebas indican que hasta el momento no hay indicios de dolo, es decir, que no se vertió alguna sustancia nociva de manera intencional al recipiente del que bebió "Papayita".

La Fiscalía mantiene abierta la investigación y continúa reuniendo más pruebas para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades comentaron que brindarán más información cuando sea apropiado y reafirmaron su compromiso de apoyar a la familia del fallecido. El caso sigue bajo investigación para determinar las circunstancias exactas de la muerte.

Empresa de multiservicios colabora con Fiscalía en caso de Carlos Gurrola “Papayita"

La empresa de multiservicios confirmó que colabora activamente con la Fiscalía en la investigación del caso de Carlos Gurrola, "Papayita", quien falleció después de presuntamente ingerir un líquido corrosivo en las instalaciones de un centro comercial en Torreón.

César Flores Martínez, abogado de la compañía, aseguró que han proporcionado toda la información solicitada, incluyendo videos y testimonios que forman parte de la carpeta de investigación.

El representante legal descartó la existencia de bullying laboral hacia Carlos Gurrola y explicó que la atención médica se brindó inmediatamente después de que el trabajador reportó sentirse mal, aproximadamente 40 minutos después del incidente.

Xóchitl Rosas, representante de la empresa, confirmó que ya hubo acercamientos con la familia y que continuará brindando apoyo económico para los gastos funerarios. Por su parte la cadena de supermercados manifestó su compromiso con la seguridad de todos quienes laboran en sus instalaciones y espera que pronto se deslinden las responsabilidades en este lamentable suceso.

