Sentencian a Menor por Tentiva de Matricidio al Acuchillar a su Madre en Saltillo

Un menor de edad que acuchilló a su madre recibió una sentencia por matricidio. Diego Alberto "N" de 17 años recibió una condena de un año y cuatro meses de internamiento en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Adolescentes Varonil al ser declarado culpable del delito de matricidio en grado de tentativa.

El hecho ocurrió el pasado 17 de junio en un domicilio de la Colonia Nueva Tlaxcala, cuando el joven presuntamente bajo los efectos del cristal, atacó con un cuchillo a su madre de 53 años, ocasionándole múltiples heridas que casi terminan con su vida.

Durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal, el joven se declaró culpable, sin embargo, su madre solicitó que su hijo fuera internado. El juez Alfredo Ibarra tomó en cuenta esta petición y dictó la sentencia.

Sentencian a hijo que atacó a su madre en Gómez Palacio

Un hombre identificado como José Antonio Vázquez Contreras atacó físicamente a su propia madre el pasado 2 de junio en Gómez Palacio. El hombre de 35 años ejerció violencia tanto física como psicológica a su propia madre en el interior de una casa.

Sentencian a Hombre que Atacó a su Madre en Gómez Palacio

La Fiscalía de Durango logró comprobar su culpabilidad en el delito de violencia familiar tras las investigaciones correspondientes. Un juez dictó sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado después de que el acusado fuera detenido.

El hombre deberá cumplir una sentencia de dos años y siete meses en la prisión en el cereso de Durango. Además, pagará 40 mil ochocientos pesos por reparación de daño y multas correspondientes.

