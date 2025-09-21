Suman 28 Fallecidos por Explosión de Pipa de Gas en Iztapalapa

La tragedia ocurrida en la colonia La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, continúa dejando estragos a más de una semana después de la explosión de una pipa de gas que devastó varias viviendas y afectó a decenas de familias.

Martí Batres, Director General del ISSSTE, informó que hasta el momento el número de víctimas mortales es de 28, luego de que en las últimas horas se confirmara el fallecimiento de personas que permanecían hospitalizadas con quemaduras graves.

Lamento informar el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” del @ISSSTE_mx por quemaduras graves tras los hechos del Puente de la Concordia.



Acompañamos a su familia en este sensible… — Martí Batres (@martibatres) September 21, 2025

La Secretaría de Salud señaló que aún permanecen 18 personas hospitalizadas, varias personas en estado crítico, lo que podría incrementar nuevamente la cifra de fallecidos en los próximos días. Los lesionados presentan quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que reciben atención especializada en unidades de alta capacidad.

Explosión de pipa en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró su compromiso de brindar apoyo integral a las víctimas y sus familias, incluyendo acompañamiento psicológico, asistencia médica y la reconstrucción de viviendas afectadas. Asimismo, la Fiscalía capitalina continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades sobre la explosión.

Con esta actualización, la tragedia en Iztapalapa se perfila como uno de los accidentes más mortales relacionados con gas en la capital en los últimos años.

Historias recomendadas:

Se Desploma Avioneta en Parque Industrial Ciudad Mitras, Nuevo León; Hay Dos Muertos

Débora Estrella, Conductora de Televisión, Muere en Desplome de Aeronave en Nuevo León

Elevador Cae en Colonia Condesa, CDMX; 2 Menores y 3 Adultos Resultan Lesionados