Se Desploma Avioneta en Parque Industrial Ciudad Mitras, Nuevo León; Hay Dos Muertos

Elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron la caída de una avioneta la tarde de este domingo dentro del Interpuerto, en el Parque Industrial Ciudad Mitras, al poniente del área metropolitana de Monterrey. El percance movilizó de inmediato a cuerpos de rescate, bomberos y corporaciones de seguridad, quienes arribaron a la zona para atender la emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al lugar del siniestro los equipos de Protección Civil localizaron la aeronave en una zona de maniobras del parque industrial, con visibles daños estructurales producto del impacto. En el interior se encontraban dos personas, presuntamente piloto y copiloto, quienes lamentablemente ya no contaban con signos vitales.

Se Desploma Avioneta en Parque Industrial Ciudad Mitras, Nuevo León. Foto: Protección Civil Local

Se desconoce la identidad de las víctimas

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas, aunque se informó que las autoridades trabajan en su reconocimiento y notificación a familiares. Tampoco se ha precisado el punto de origen ni el destino de la avioneta, por lo que la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Fiscalía estatal ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

Vecinos y trabajadores de la zona reportaron haber escuchado un fuerte estruendo, lo que provocó alarma entre el personal de las empresas cercanas, aunque se confirmó que no hubo personas lesionadas en tierra ni daños mayores a las instalaciones del parque industrial.

Protección Civil estatal informó que la zona permanece resguardada para facilitar las labores periciales y evitar riesgos adicionales.

Tormenta Tropical Gabrielle: ¿Cuándo y a Qué Hora se Convertirá en HURACÁN Categoría 1?

Mañana Hay Eclipse Solar: ¿Es Visible en México? A Qué Hora y Dónde se Verá el 21 de Septiembre

¿Cuándo Cae el Pago de Mujeres con Bienestar Septiembre-Octubre 2025? Ya Hay Fechas de Depósito