Mañana Hay Eclipse Solar: ¿Es Visible en México? A Qué Hora y Dónde se Verá el 21 de Septiembre

Después de mucho esperar el Eclipse Solar, habrá oscurecimiento parcial del Sol este domingo 21 de septiembre 2025, por eso acá te decimos a qué hora es, dónde se verá y si el fenómeno astronómico será visible en México, pues muchas personas no se lo quieren perder.

El Eclipse de Sol 2025 sucederá durante la mañana del 21 de septiembre, por eso en una nota ya te dijimos los horarios en que ocurrirán las fases, cómo y dónde ver el espectáculo en vivo en México de forma segura y sin la necesidad de mirar directo hacia el cielo, pues la última vez que ocurrió un evento de estas características fue el pasado 29 de marzo del presente año.

Video: Muere Julieta Fierro: En Capsula para N+ Explicó el Eclipse Solar

¿A qué hora es el Eclipse del 21 de septiembre 2025?

El Eclipse Solar 2025 será parcial y va a dar inicio a las 11:29 horas del 21 de septiembre (tiempo del centro de México). Dicho fenómeno astronómico tendrá cuatro fases y el punto máximo ocurrirá a las 13:41 horas.

Nota relacionada: ¿Cuándo Inicia el Otoño en México este 2025? Fecha y Hora del Equinoccio en México: Esto Ocurre

Se espera que el eclipse de Sol tenga una duración de poco más de cuatro horas, lo que quiere decir que va a terminar a las 15:51 horas (tiempo del centro de México) de este domingo.

¿El Eclipse Solar 21 de septiembre 2025 será visible en México?

Por desgracia el Eclipse de este domingo 21 de septiembre no será visible en México, pero no hay de qué preocuparse, pues el evento se va poder ver en todo el país por internet gratis. En la cuenta de Youtube Time And Date se puede seguir toda su trayectoria y sus fases. La transmisión dará inicio a las 10:00 horas de la mañana.

Video: Expertos Explican los Mitos Sobre los Eclipses

¿Dónde se verá el Eclipse Solar 2025 este 21 de septiembre?

El Eclipse Solar 21 de septiembre solo será visible en Australia, Antártida, Océano Pacífico y el Océano Atlántico, esto de acuerdo con información de la NASA. Por su parte, el sitio especializado Starwalk, sumó a Nueva Zelanda como parte de las regiones que podrán disfrutar de este espectáculo visual.

Nota relacionada: Nuevas Fotos del Primer Agujero Negro Jamás Captado Intrigan a Científicos

Con toda está información, la gente ya sabe a qué hora es el Eclipse Solar parcial este 21 de septiembre 2025 y dónde ver desde México, con todo y pese a la imposibilidad de observar el oscurecimiento de forma directa en el cielo.

Historias recomendadas: