¿Cuándo Cae el Pago de Mujeres con Bienestar Septiembre-Octubre 2025? Ya Hay Fechas de Depósito

Entramos a la recta final del año y para todas las personas que quieren saber cuándo cae el pago de Mujeres con Bienestar de septiembre-octubre 2025, acá te decimos qué días depositan el apoyo económico de 2,500 pesos a todas las beneficiarias del Edomex, pues en N+ ya te tenemos las fechas en que realizarán la dispersión.

Luego de que varias beneficiarias fueran dadas de baja del programa Mujeres con Bienestar 2025 en Edomex, el titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, dejó abierta la posibilidad de que regrese el apoyo para mujeres de 18 a 64 años de edad, siempre y cuando se cumpla con los objetivos trazados por el Gobierno de Edomex que encabeza Delfina Gómez.

Video: Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

¿Cuándo cae el pago de Mujeres con Bienestar septiembre-octubre 2025?

Durante las más recientes dispersiones la Secretaría de Bienestar del Edomex está depositando el apoyo de 2,500 pesos en el segundo bimestre de pago, esto quiere decir que el penúltimo depósito de este año llegará en el mes de octubre 2025.

Nota relacionada: ¿Hay Link de Permanencia en Mujeres con Bienestar 2025 si me Dieron de Baja? Habrá Segunda Etapa

Esta información ya la sabían la gran mayoría de beneficiarias del programa social, pero hay algunas que recién obtuvieron su tarjeta de Mujeres con Bienestar y que apenas van a cobrar su primer apoyo. La buena noticia es que ya tenemos las fechas en que caerá el dinero.

Video: Inundación en Unidad Tepozanes: Vecinos lo Pierden Todo por las Lluvias en La Paz, Edomex

¿Qué días depositan Mujeres con Bienestar 2025?

Autoridades de la Dirección de Servicios a Medios de Comunicación del Estado de México informaron a N+ que el penúltimo pago de Mujeres con Bienestar caerá durante la primera y segunda semana de octubre 2025, es decir que a partir del miércoles 1 y hasta el domingo 14 de octubre las beneficiarias van a recibir su depósito de 2,500 pesos.

Nota relacionada: Bono Bienestar para Mujeres de 18 a 60 Años: ¿Quiénes Pueden Pedir 4 Mil Pesos en Septiembre?

Para que las beneficiarias puedan cobrar el quinto pago de Mujeres con Bienestar 2025, es importante que tengan activada su tarjeta, de lo contrario no van a poder recibir el apoyo. De igual forma, les recordamos el calendario de dispersión por letra oficial:

- Grupo 1: Depositan de la letra A a la D

- Grupo 2: Letra E a la H

- Grupo 3: Letra I a la M

- Grupo 4: Letra N a la R

- Grupo 5: Letra S a la Z

Historias recomendadas: