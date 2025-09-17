¿Hay Registro a Pensión Adultos Mayores 60 a 64 Años en Septiembre? Link para Pedir Inscripción

La gran novedad en cuanto a programas sociales es el calendario de pagos Bienestar de septiembre 2025 para hombres y mujeres, pero personas que quieran hacer registro a la Pensión adultos mayores de 60 a 64 años de edad tienen la oportunidad de solicitar su entrada al programa este mes, por eso acá te damos el link y los pasos para pedir la inscripción sin salir de casa.

A inicios del mes, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes lanzó el calendario de pagos de la Pensión adultos mayores de 65 y más y de la Pensión Mujeres Bienestar, por eso en una nota ya te dijimos qué letras cobran del 15 al 19 de septiembre 2025.

Video: Alertan por Baches en Banco del Bienestar Colonia Villa Madrid en Matamoros

Link para solicitar registro a la Pensión Bienestar adultos mayores 60 a 64 años en septiembre 2025

Todas las personas que quieran inscribirse a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, en septiembre la página oficial de Bienestar habilitó el siguiente link: http://200.188.126.108:8082/visitaDomiciliaria.bienestar, donde las aspirantes van a poder solicitar una visita domiciliaria, para que personal autorizado acuda a sus casas a realizarles el trámite.

Nota relacionada: ¿Pensión Mujeres Bienestar Dará Pago Doble o Triple a Adultas Mayores de 60 a 64? Esto Cobrarán

Es importante aclarar que como tal no hay registro abierto a la Pensión Mujeres Bienestar en septiembre 2025, la visita domiciliaria solamente aplica para adultas mayores de 60 a 64 años que no pudieron realizar su trámite de incorporación al programa durante el pasado mes de agosto en el Módulo del Bienestar.

Video: Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

¿Cómo pedir una visita domiciliaria para registrarme a la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años en septiembre 2025?

Las personas que dada su condición no pudieron inscribirse a la Pensión Bienestar adultos mayores de 60 a 64 años en septiembre 2025, deben entrar al enlace mostrado previamente y llevar a cabo los siguientes pasos para solicitar una visita domiciliaria:

Selecciona el programa "Pensión para el Bienestar de las mujeres adultas mayores". Elige el motivo por el que no pudiste inscribirte a la Pensión Bienestar en agosto 2025. Escribe tus datos personales. Da clic en "Guardar".

Al momento de guardar se guardará tu ficha de registro, con eso solo queda esperar a que te contacten para que sepas la fecha y horario en que harán tu visita domiciliaria para inscribirte a la Pensión Mujeres Bienestar.

Nota relacionada: ¿Quiénes se Registran y Cobran Apoyos Bienestar el 18 de Septiembre? Así Va Pago de 6,200 Pesos

En caso de que el registro pueda realizarse en el mes de septiembre, es posible que nuevos beneficiarios de la Pensión Bienestar adultos mayores de 60 a 64 años cobren su primer depósito en el bimestre de noviembre-diciembre 2025, lapso en el que llegará el último calendario de pagos del año.

Historias recomendadas: