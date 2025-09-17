¿Quiénes se Registran y Cobran Apoyos Bienestar el 18 de Septiembre? Así Va Pago de 6,200 Pesos

Sigue en marcha el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres solteras y trabajadoras en México, pero también está en marcha el registro al apoyo de 1,900 pesos, por eso acá te decimos quiénes se inscriben y cobran 6,200 pesos este jueves 18 de septiembre 2025.

Debido a que en agosto hubo registro a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años de edad y al apoyo de 65 y más y la Pensión para Madres Trabajadoras, en una nota ya te dijimos cómo activan su tarjeta los nuevos beneficiarios, una vez que la reciban y a qué letras les depositan su pago de 6,200 pesos el 17 y 24 de septiembre 2025.

¿Quiénes hacen registro Bienestar el 18 de septiembre 2025?

El apoyo Bienestar que tiene registro ese jueves 18 de septiembre es la Beca Rita Cetina Gutiérrez, la cual permite inscribir a alumnos de nivel secundaria que realicen sus estudios en alguna escuela pública de México.

Para este proceso no existe una calendario de registro a la Beca Rita Cetina, eso quiere decir que todos los estudiantes de secundaria pueden registrarse este jueves. Y para que hagan un trámite correcto, en una nota ya te dijimos cómo registrar a tu hijo y los pasos a seguir para poder recibir un apoyo de 2,600 pesos.

¿Quiénes cobran pago de Bienestar el 18 de septiembre 2025? Así va calendario

El calendario de pagos Bienestar sigue su marcha y para este jueves 18 de septiembre, los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, discapacitados y madres solteras que cobran sus respectivos apoyos son los que su apellido paterno inicie con las letras "P" y "Q". De igual forma, a continuación te mostramos algunos de los apellidos a los que depositan:

Pérez

Palacios

Peña

Ponce

Palomino

Padilla

Parra

Paredes

Palma

Paz

Pineda

Paez

Pascual

Pimentel

Perea

Pichardo

Pedroza

Pantoja

Quezada

Quintana

Quintero

Quijano

Quiroga

Quevedo

Quiroz

Quispe

¿Cuánto cobran los adultos mayores de Pensión Bienestar septiembre 2025?

Todos los adultos mayores de 65 años y más que ya están inscritos en la Pensión de Personas Adultas Mayores reciben 6 mil 200 pesos por el bimestre de septiembre-octubre 2025.

Las personas de 60 a 64 años que están registradas al apoyo social Pensión Mujeres Bienestar reciben 3,000 pesos bimestrales. Por su parte, las personas con discapacidad cobran 3,200 pesos y los beneficiarios del Programa del Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras perciben un pago de 1,650 o 3,720 pesos.

