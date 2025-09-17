¿Cómo Registrar a Mi Hijo en la Beca Rita Cetina de Primaria? Requisitos, Fechas y Paso a Paso

Inició el registro de la Beca Rita Cetina y muchos padres de familia se preguntan cómo pueden registrar a su hijo de primaria, por lo que acá te contamos cuáles son los requisitos, las fechas de la inscripción y el paso a paso del proceso.

Debido a la gran demanda que hay para ser parte del programa que otorga la coordinación nacional de Becas Bienestar, se han presentado algunos errores con la Llave MX, SIGED y CCT, y en una nota ya te dijimos cómo solucionar estos problemas. Además te recordamos qué día termina la inscripción para que no pierdas tu oportunidad de recibir un apoyo mínimo de 1,900 pesos bimestrales.

Video. Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

¿La Beca Rita Cetina es para primaria?

Sí, el apoyo económico se dará a los niños de primaria y a todos los estudiantes del nivel básico, pues el gobierno de México tiene el objetivo de ayudar a las familias para fomentar la permanencia escolar.

Noticia relacionada. Nuevo Trámite Beca Rita Cetina: Esto Debes Hacer para Evitar Rechazo en Registro de Septiembre

Sin embargo, actualmente solo la reciben las familias que cuentan con un hijo estudiando en las secundarias públicas, las cuales reciben 1,900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada alumno en dicho nivel.

¿Cuándo es el registro de la Beca Rita Cetina de primaria?

Recientemente se dio a conocer el calendario de inscripciones de la Beca Rita Cetina para primaria, las cuales comenzarán hasta enero 2026, y no en septiembre 2025 como se había adelantado previamente, lo cual ha generado confusión entre los padres de familia.

El registro para niños de primaria se realizará por grados, ya que primero lo podrán hacer los alumnos de 6°, 5° y 4°, y posteriormente lo harán los más pequeños de 3°, 2° y 1°. Así se harán las incorporaciones:

Enero 2026: Se inscriben 6°, 5° y 4° de primaria.

Septiembre 2026: Se inscriben 3°, 2° y 1° de primaria.

Noticia relacionada. ¿Cómo Hacer Registro de Beca Rita Cetina para Recibir 2,600 Pesos Bimestrales? Requisito Clave

Requisitos de la Beca Rita Cetina de primaria

En caso de que tengas hijos en primaria, debes asegurarte de cumplir con todos los requisitos fundamentales y tener a la mano los siguientes documentos para hacer el registro en línea y no perder la oportunidad de solicitar tu incorporación al programa:

Tener uno o más hijos inscritos en una escuela primaria pública No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales. Realizar registro en línea exitoso con estos documentos:

Tener CURP certificada de madre, padre o tutor y la de tu hijo o hija

Tener tu identificación oficial vigente

Tener comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Crear o tener tu cuenta Llave MX

Proporcionar número celular y correo electrónico

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de tu hijo

Video. Otorgarán 1,900 Pesos por Beca “Rita Cetina” ¿Cómo Registrarse?

¿Cómo hacer el registro de la Beca Rita Cetina de primaria?

Aunque aún faltan algunos meses para las inscripciones, se espera que las incorporaciones se realicen de la misma manera que las de los alumnos de secundaria, por lo que aquí te dejamos los pasos que debes de seguir para hacer tu solicitud a la Beca Rita Cetina de primaria:

Crea tu cuenta Llave MX Inicia sesión con Llave MX en la página becaritacetina.gob.mx En la página de registro aparecerán los datos precargados de la Llave MX Carga tu credencial del INE Llena los datos correspondientes a la dirección y cargar el comprobante de domicilio Para registrar estudiantes, hay que dar clic en "Registrar un estudiante" Llena la información de la CURP y dar clic en "Validar" Ahí se arrojarán los datos del Estudiante Coloca la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y dar clic en "Buscar" Complementa la siguiente información: turno, grado y parentesco con el menor.

Una vez que completes el registro deberás estar pendiente de la información de la coordinación y de las autoridades de la escuela, ya que ellos te dirán cuándo será la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina y posteriormente conocerás las fechas de pago.

Historias recomendadas