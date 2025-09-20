Débora Estrella, conductora de televisión, muere en desplome de aeronave en Nuevo León

Débora Estrella, conductora de televisión en Monterrey, perdió la vida la tarde del sábado 20 de septiembre en un accidente aéreo, en el municipio de García, Nuevo León. La avioneta en la viajaba se desplomó en el Interpuerto dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras.

La noticia se dio a conocer esta noche, luego de que se registrara el desplome de la aeronave, en la zona de Laderas y Riveras, en García, que dejó como saldo dos personas sin vida al interior de transporte aéreo, una de ellas la conductora de televisión, Débora Estrella.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la otra víctima que viajaba en la avioneta y que también fue encontrada en el lugar del accidente. En redes sociales, colegas y diversos usuarios lamentan el fallecimiento de Débora Estrella.

¿Qué se sabe del accidente de Débora Estrella?

Hasta el momento se desconoce de forma oficial las causas que originaron el accidente aéreo en el que perdió la vida la conductora de noticias en Monterrey. Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se encuentran realizando investigaciones correspondientes en la zona cercana a un río.

Débora compartió a través de redes sociales una fotografía horas previas a su muerte donde se mostraba la avioneta, más tarde Protección Civil de Nuevo León confirmó el desplome de una avioneta que correspondía a las características de la que mostró la comunicadora quién había mostrado en varias ocasiones su interés y gusto por volar.

