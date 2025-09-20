Esta Fue la Última Publicación de Débora Estrella, Víctima de Desplome de Aeronave en Nuevo León

Este 20 de septiembre Débora Estrella, conductora de televisión en Monterrey, falleció al desplomarse la aeronave en la que viajaba en el municipio de García, Nuevo León. Antes de que ocurriera el accidente, la regiomontana había subido la fotografía de la avioneta a una historia en sus redes sociales.

Al darse a conocer la noticia del desplome de la aeronave en el Interpuerto dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, que dejó como saldo dos muertos, diversos usuarios comenzaron preguntarse si se trataba de Débora Estrella, pues relacionaron su última publicación en redes sociales con el hecho y las imágenes que compartieron los cuerpos de emergencia sobre el accidente.

Luego de varios minutos, colegas y el medio de comunicación del que era parte la conductora de noticias confirmaron que una de las dos víctimas del desplome de la aeronave es Débora Estrella, reconocida por su trabajo en la televisión.

Débora Estrella mostraba interés por volar

Mediante las redes sociales de la conductora regiomontana, varias veces mostró su interés y gusto por volar donde compartía fotos y videos a bordo de aeronaves. Una experiencia reciente fue en febrero de 2025 cuando publicó que por primera vez había volado un helicóptero en Monterrey, actividad que previamente había realizado en Campeche.

