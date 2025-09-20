¿Quién Era Débora Estrella, Conductora de Televisión que Murió en Accidente Aéreo en Nuevo León?

Débora Estrella era conductora de noticias del horario matutino en una televisora de Monterrey. La conductora de TV falleció el 20 de setiembre de 2025 a los 43 años de edad en un accidente aéreo en el municipio de García, Nuevo León. Su avioneta se desplomó en en el Interpuerto dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras.

Fue en 2018 cuando Débora Estrella comenzó su carrera como conductora de televisión. Antes de trabajar en la pantalla chica, estuvo en un espacio radiofónico donde mostró su gusto por la comunicación, a pesar de haber estudiado para ser abogada. Además, laboró en diversas empresas relacionadas con la producción de alimentos y la aviación.

En sus redes sociales se definía como una persona trabajadora y apasionada por hacer cosas nuevas, que le gustaba levantarse temprano para aprovechar las mañanas. A través de fotos compartía su amor por los caballos y la equitación, así como su gusto por volar y viajar a nuevos destinos.

¿Cuál fue la última publicación de Débora Estrella antes de morir en accidente aéreo?

Antes de fallecer en el accidente aéreo que se registró en García, Nuevo León, Débora Estrella compartió en sus historias de redes sociales la fotografía de una avioneta, acompañada de un texto que decía "Adivina qué..." y la ubicación del Aeropuerto Internacional del Norte.

Luego de que se diera a conocer la noticia del desplome de la aeronave que dejó dos muertos en el Parque Industrial Ciudad Mitras, diversos usuarios comenzaron a preguntar en redes sociales si una de las dos víctimas era la conductora de televisión de Monterrey, pues relacionaban su última publicación con el hecho. Fue minutos después cuando se confirmó que Débora Estrella había perdido la vida en el accidente.

