Sujeto Irrumpe en una Casa y le Prende Fuego a una Mujer en la Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX

Una mujer resultó quemada en el 95 % de su cuerpo, luego de que un sujeto irrumpiera en su vivienda y le prendiera fuego en inmediaciones de la colonia Defensores de la República de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron al cruce de la calle Norte 1 M con Cuitláhuac, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por un incendio en una casa.

Por está razón, se dirigieron hasta la casa marcada con el número 4511 para sofocar las llamas, no obstante, al llegar, se encontraron con una mujer gravemente lesionada por fuego; de inmediato la atendieron. Una vecina identificada como Socorro, narró a N+ cómo ayudaron a la víctima:

Salió corriendo quemada, cuando alcanzamos a ver, la chica ya se estaba quemando

Video: Hombre Ingresa a Predio y le Prende Fuego a Mujer en la GAM, CDMX

¿Cómo ocurrió el la agresión?

Mientras elementos de Protección Civil de la alcaldía Gustavo A. Madero, le brindaban los primeros auxilios y Bomberos de la CDMX, sofocaban las llamas que alcanzaron parte del inmueble, la víctima narró cómo ocurrieron los hechos.

La mujer de aproximadamente 30 años de edad, dijo a las autoridades que estaba al interior de su vivienda, cuando un hombre, que aún no se ha identificado, irrumpió y le prendió fuego.

Por ello, salió de inmediato a pedir ayuda médica a sus vecinos. Debido a que sus heridas se presentan entre el 95 y 100% de su cuerpo, la joven fue trasladada de urgencia al Hospital Rubén Leñero.

En breve más información