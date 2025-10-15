Los Lobos: ¿Quiénes Son y Por Qué se les Vincula al Cártel de Sinaloa y Atentados en Ecuador?

El grupo criminal “Los Lobos” es vinculado con integrantes del Cártel de Sinaloa y también se les relaciona con los atentados con explosivos ocurridos en Ecuador; incluso, han sido nombrados por el FBI como Organización Terrorista Extranjera, pero, ¿quiénes son?

A inicios de septiembre, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, aseguró que Estados Unidos está eliminando el narcotráfico de raíz.

No estamos jugando a la defensa: estamos eliminando el narcotráfico y el tráfico de cárteles desde la raíz

Además, el Departamento de Seguridad de EUA dijo que el objetivo de esta agrupación es controlar las rutas de tráfico de drogas que atraviesan Ecuador aterrorizando y ejerciendo una violencia brutal sobre la población ecuatoriana.

¿Quiénes son los “Lobos”, ligados al Cártel de Sinaloa?

De acuerdo con las autoridades, “Los lobos” es un cártel del narcotráfico que opera en Ecuador y es señalado por atacar y amenazar a funcionarios públicos y a sus familias. También intimidan a personal de seguridad, jueces, fiscales y periodistas.

Esta organización criminal está vinculada con el Cártel de Sinaloa, con quienes realizaron alianzas para llevar a cabo el trasiego de drogas y otras operaciones ilícitas.

Pero su vínculo delictivo no solo es con esa célula criminal, pues el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también es parte de su red. Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias "Pipo", líder de Los Lobos, lo llevó a convertirse en una organización clave para el CJNG en Ecuador.

Debido a que respaldan la operación de la estructura delincuencial mexicana en aquella nación, por ejemplo, con lo siguiente:

Seguridad y logística en rutas de droga

Suministro de armas

Aprovechamiento de los sistemas penitenciarios

Se les relaciona con los ataques con explosivos en Ecuador, ya que desde 2024, ese país vive bajo un "conflicto armado interno" declarado por Noboa para luchar contra las bandas delictivas.

El presidente de Ecuador denominó a estas organizaciones como "terroristas". Se les atribuye la escalada de violencia que vive el país, que lo ha ubicado en los primeros lugares de homicidios en Latinoamérica.

