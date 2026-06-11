¿Trump Asistirá a la Inauguración del Mundial 2026 en EUA?

Este viernes la selección de Estados Unidos tendrá ante Paraguay su primer partido del Mundial 2026, ¿estará presente Donald Trump en Los Ángeles?

Donald Trump durante el sorteo del Mundial 2026¿Donald Trump asistirá al primer partido de Estados Unidos? Foto: Reuters

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Este viernes, EUA vs Paraguay en el Mundial 2026. Trump no asistirá, pero Katy Perry encabezará la ceremonia en Los Ángeles. Más detalles aquí.

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