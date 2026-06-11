¿Trump Asistirá a la Inauguración del Mundial 2026 en EUA?

Este viernes 12 de junio se jugará el primer partido de la selección de los Estados Unidos. El coanfitrión del Mundial 2026 jugará en Los Ángeles contra Paraguay. ¿Asistirá Donald Trump al partido?

La inauguración en Los Ángeles contará con una presentación de Katy Perry.

El 12 de junio arrancará la sección canadiense del Mundial 2026 con el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, en Toronto.

La inauguración de Los Ángeles contará con Katy Perry

El Mundial 2026 fue inaugurado con una victoria para México en el Estadio Sede CDMX.

Aquel juego fue precedido por una ceremonia donde estuvieron presentes la actriz Salma Hayek y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Del lado musical, Shakira, Maná, J Balvin, Belinda y Los Ángeles Azules emocionaron a los aficionados dentro y fuera del estadio.

Donald Trump no viajará a Los Ángeles al primer partido de Estados Unidos

Pero, aunque fue la ceremonia principal, no es la única que habrá por la inauguración del mundial. Canadá y Estados Unidos tendrá sus propias inauguraciones. El viernes 12 de junio, en punto de las 17:30, comenzará la ceremonia que contará con Katy Perry como artista principal.

No obstante, Donald Trump no habrá de asistir al partido en el SoFi Stadium de Los Ángeles. En su lugar habrá de asistir el secretario de Estado, Marco Rubio.

La Casa Blanca no dio un motivo concreto para no estar presente en el primer partido de la selección estadounidense. No obstante, se anticipa que Donald Trump participe en Washington en un evento de la UFC el sábado 13 de junio.

Aquel acto, llamado UFC Freedom 250, se celebrará en los jardines de la Casa Blanca para conmemorar los 250 años de la independencia de los Estados Unidos.

Esta misma semana, Donald Trump acudió a un partido de las finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs de San Antonio. El tercer encuentro de las finales se celebró en el Madison Square Garden en medio de un fuerte dispositivo de seguridad por la visita del presidente, quien fue abucheado por el público.