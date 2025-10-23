Tiffany Odette: ¿Cuál es el Estado de Salud de su Bebé, Isaí Santiago, y Qué Pasará con Él?

Tiffany Odette luchó durante varios días para sobrevivir a las lesiones que le provocó la explosión en Iztapalapa, pero lamentablemente murió. Su bebé, Isaí Santiago, continúa hospitalizado y ahora esperan un milagro para que lo den de alta. ¿Cómo se encuentra de salud?

La joven de 16 años de edad se convirtió en una víctima mortal más de la tragedia en el Puente de la Concordia, ocurrida el 10 de septiembre. El día que cambió violentamente su destino, iba en un auto con su papá, Misael Cano Rodríguez, y su pequeño hijo, Isaí.

Aquella tarde la familia se dirigía a recoger el regalo que con tanto cariño compró el señor Misael para su nieto, a quien quería mucho y lo cuidaba como si fuera un hijo más. Sin embargo, su vehículo fue alcanzado por las llamas.

Los tres fueron trasladados a un hospital. Misael murió el mismo día del accidente, mientras que Tiffany e Isaí fueron hospitalizados por la gravedad de sus lesiones. Ambos tenían un pronóstico desalentador, pero la familia no perdió la esperanza, así lo aseguró a N+, la mamá de la joven, Evelyn Jovana.

Sí la vimos muy mal, pero pues dentro de nosotros pensábamos que ella iba a salir. Ella se aferró mucho a la vida

Luego del fallecimiento de Tiffany Odette, surgió la duda sobre el estado de salud de su bebé y lo que ocurrirá con él, ya que, a pesar de ser una madre muy joven, ella daba todo por su hijo, a quien nunca dejaba solo.

Siempre andaba con su bebé a todos lados

¿Cuál es el estado de salud del bebé de Tiffany Odette?

La familia de Tiffany le dio el último adiós en su vivienda ubicada en la colonia Xalpa, alcaldía Iztapalapa. Durante los servicios funerarios, recordaron a la joven como alguien muy alegre, a quien le gustaba bailar mucho.

Por eso, siempre participaba en los carnavales de su comunidad, principalmente con un grupo de charrería, pues le encantaban los caballos. Lo anterior la motivó a querer ser veterinaria y, para lograrlo, primero debía dar el primer paso: retomar sus estudios.

“Tiff”, como le decían de cariño, estaba en busca de una preparatoria que le permitiera estar atenta a sus clases y a su bebé.

Era una niña muy alegre, le gustaba bailar mucho. Le gustaban mucho los caballos. Se desvivía por su bebé, porque a ningún lugar lo soltaba, dijo su hermana Wendy

En tanto, el padre de Isaí Santiago, identificado como Fidel Aldair, reveló detalles del estado de salud del pequeño de 2 años de edad, quien sigue internado en el Hospital de Tacubaya.

(Tiffany y yo) Pasamos momentos buenos, bonitos junto con mi hijo, que ahorita es el que está en el hospital

Según el papá, el bebé permanece en terapia intensiva y, aunque su estado de salud es considerado como delicado, está fuera de peligro.

Está en terapia intensiva, pero pues ya está fuera de peligro

Fidel asegura que el pequeño ingresó con quemaduras de tercer grado, tanto internas como externas, aunque en otras partes de su cuerpo hay heridas consideradas de primero y segundo grado.

Ya está un poco mejor. Sí la lleva de gane

Los familiares de Tiffany Odette piden ayuda a las autoridades para que su bebé no quede desamparado, luego de perder a su madre y abuelito, quienes eran su principal sostén.

A pesar de qué nos tiene a mi, a mi otra hermana, a mi mamá, pues a la familia que tenemos, el niño va a necesitar terapias y cosas. Así que pido que se le dé una pensión a mi sobrino, para que tenga futuro

