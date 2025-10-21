Aumentan a 32 los Muertos por Explosión de Pipa en Iztapalapa; Se Trata de Tiffany Odette Cano

Esta noche 21 octubre 2025, la secretaría de Salud de la CDMX informó que se registró una muerte más por la explosión de la pipa en el puente de la Concordia en Iztapalapa, ocurrido el pasado 10 de septiembre. Suman 32 víctimas mortales.

La dependencia indicó que hasta el momento: 5 personas permanecen hospitalizadas, 47 han sido dadas de alta y 32 han fallecido.

La víctima 32 de la explosión, de acuerdo con la secretaría de Salud capitalina es: Tiffany Odette Cano González.

¿Quién es Tiffany Odette Cano González?

Tiffany Odette Cano González es hija de Misael Cano Rodríguez, quiera era trabajador de limpia de la alcaldía Iztapalapa. Tiffany Odette tenía 17 años. La alcaldía de Iztapalapa lamentó su muerte, ya que su papá fue trabajador de la alcaldía.

El día de la tragedia, Tiffany, su hijo Isaí Santiago de 2 años de edad, y su papá Misael Cano Rodríguez viajaban en su carro rumbo a Los Reyes la Paz a recoger un regalo que el señor Cano había comprado para su nieto, a quien cuidaba y atendía como si fuera su hijo. Su auto quedó en medio de la explosión, el señor Cano fue reconocido porque tenía un tatuaje: el nombre de su hija Tiffany.

Su hija y nieto fueron rescatados y trasladados a un hospital. Sin embargo, esta noche, falleció Tiffany, mientras su bebé permanece internado en el Hospital de Tacubaya.

