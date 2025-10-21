Accidente Autopista México–Guadalajara Deja 7 Muertos; Tráiler Impactó el Taxi de las Víctimas

La tarde de este martes 21 de octubre 2025, se registró un accidente sobre la autopista México–Guadalajara, a la altura de la localidad de Huanimoro, municipio de Maravatío, Michoacán.

El saldo es de siete personas fallecidas y tres lesionadas.

Por el accidente, la Fiscalía de Michoacán abrió una investigación para determinar las causas.

Las 7 víctimas mortales son: dos mujeres, dos hombres y tres niños-, quienes se encuentran en calidad de desconocidos; así como tres personas lesionadas

¿Cómo ocurrió el accidente en autopista México–Guadalajara?

De acuerdo con los primeros datos de la fiscalía, las víctimas viajaban en un taxi, cuando un tractocamión los impactó. En el sitio fueron asegurados seis vehículos involucrados en el percance.

Las tres personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital de la región para recibir atención médica, mientras que los cuerpos de las víctimas fallecidas fueron enviados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y su posterior identificación.

La Fiscalía de Michoacán lleva a cabo las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades.