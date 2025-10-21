Carrera de Botargas del Terror CDMX: ¿A Qué Hora Inicia y Cuál es la Ruta Que Recorrerá?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó sobre la primera carrera de botargas del terror, en N+ te decimos la ruta 2025 y a ¿Qué hora y cuándo se realizará?

¿Dónde será la primera carrera de botargas del terror de 2025?

La primera carrera de botargas del terror de 2025, previo al Día de Muertos, promete ser una actividad en las que podrán participar niñas, niños y familias de la Ciudad de México el próximo sábado 25 de octubre.

La cita está contemplada a las 17:00 horas.

Así arrancará la carrera de botargas del terror 2025

La carrera de botargas del terror tendrá como punto de partida el cruce de la avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas, rumbo a la calle de Iturbide, cerca de la Torre Prisma.

¿Cuáles serán los sitios emblemáticos que se verán en la carrera de botargas del terror?

Este recorrido se llevará a cabo frente a uno de los lugares más emblemáticos del Centro Histórico como escenario para disfrutar del espíritu festivo de Día de Muertos en:

Alameda Central

Palacio de Bellas Artes

Botargas de la SSC-CDMX tendrán toque de terror

Las botargas de la SSC-CDMX lucirán disfraces alusivos a estas fechas, llevarán alegría y un toque de terror a las y los asistentes; además, en esta edición se contará con la presencia de las nuevas botargas de la Subsecretaría de Control de Tránsito “Anubis” y “Semaforina”, además de los “Polixiotes” y otros personajes que correrán por la avenida para llevarse el trofeo de primer lugar.

Familias con niños podrán ir disfrazados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX invita a niñas, niños, padres y madres de familia, para asistir disfrazados, además se regalarán dulces.

¿Cuál será el premio para las botargas?

Las tres primeras botargas ganadoras de la carrera recibirán un trofeo.

Con información de N+

HVI