Fernández Noroña Revela Tiempo y Motivo para Pedir Licencia como Senador

La mañana de hoy, 21 de octubre de 2025, el senador Gerardo Fernández Noroña reveló la causa por la que solicitará licencia a su cargo en el Senado de la República, y por cuánto tiempo estará fuera de sus labores legislativas.

Ayer, durante una transmisión en vivo, anunció que solicitaría licencia temporal al cargo, lo que generó expectativa sobre los motivos.

Ante ello, este martes ofreció una conferencia de prensa en la que indicó que hará un viaje a Palestina y éste "no es compatible con la atención a las sesiones de la Cámara de Senadores", dijo.

Viaje a Palestina

Fernández Noroña expuso que ya había recibido una invitación para visitar Palestina, pero no había podido acudir. Incluso comentó que en agosto pasado realizaría el viaje pero tuvo que posponerlo.

Aseguró que Emiratos Árabes Unidos pagará el boleto de avión “por la solidaridad que yo he tenido con Palestina”.

Sobre las fechas de la licencia, comentó que saldrá mañana miércoles 22 de octubre por la noche y regresará el próximo día 2 de noviembre de 2025.

Dado que no se ha cumplido el alto al fuego, que continúa el genocidio al pueblo palestino, que ha vuelto el bloqueo a la ayuda alimentaria y que es muy grave la situación, reprogramamos el viaje y lo haré en estas fechas, esa es la razón de por qué pido licencia.

Pedir licencia “es lo correcto”

El senador comentó que pudo no haber pedido licencia y solo tener las inasistencias, pero enfatizó que era lo correcto.

Además, hizo referencia a que hay una observación absoluta sobre su quehacer legislativo y el viaje “no es compatible con la atención a las sesiones” en el Senado de la República.

Fernández Noroña indicó que sus compañeros del grupo parlamentario no sabían sobre la licencia y había mucha especulación.

“Estoy bien con mi grupo parlamentario, estoy bien con mi compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estoy bien con el movimiento, estoy muy contento, las cosas van funcionando muy bien”, enfatizó.

¿Qué hará en Palestina?

Al ser cuestionado sobre lo que hará en Palestina, dijo que visitará a las autoridades; “están programadas reuniones con integrantes del gobierno del pueblo palestino y voy a visitar asentamientos”.

Previamente tendrá una reunión en Emiratos Árabes, así como encuentros en Jordania. “Pero el grueso del tiempo es en recorridos en Palestina”, puntualizó.

Por otra parte, ante la polémica por otros temas como el uso de aeronaves como taxis, indicó que no tiene nada qué aclarar. Pero señaló que “después de lo que sucedió, me la pensaré mucho en usar un taxi aéreo, tiene que ser algo verdaderamente excepcional, era el caso”.

Con información de N+.

