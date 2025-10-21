Asaltantes de Transporte Público en Estado de México Ahora solo Quieren Billetes

Algunas personas que se dedican a robar a los usuarios del transporte público ya no sacan armas, pero exigen de manera violenta que les entreguen únicamente billetes. No quieren celulares, carteras, ni monederos.

Así ocurrió en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

En un video difundido en redes sociales se observa cómo tres de los siete pasajeros que viajan en la unidad guardan sus celulares entre los asientos, pues identifican a los ladrones antes de que suban.

Se trata de dos jóvenes, uno de ellos vestido con pants negro, quien abre la puerta de manera violenta.

Solamente billetes

Al subir, se alcanza a escuchar que uno de ellos dice a los pasajeros que quiere ver celulares, carteras y monederos, pero aclara que no los quiere y solo busca billetes; en el video no se aprecia que porten armas de fuego ni objetos punzocortantes.

En las imágenes se observa que al menos cuatro pasajeros les entregan billetes.

Luego los hombres descienden. Por unos segundos nadie habla adentro de la unidad; los pasajeros se miran unos a otros.

El transporte continúa su camino, y uno de los usuarios saca de nuevo su celular del pantalón, sabiendo que esta vez tuvo suerte de que no se lo quitaran.

Según los testimonios, el robo ocurrió sobre el Periférico Norte, a la altura de la colonia La Florida, entre las Torres de Satélite y Plaza Satélite.

Los jóvenes que operan de esta manera suelen abordar las unidades desde la zona de San Bartolo hasta Valle Dorado.

Ninguno de los pasajeros presentó denuncia por lo ocurrido.

Con información de Arturo Sierra

LECQ