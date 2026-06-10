Localizan Cuerpo de Una Persona Sin Vida y Con Signos de Violencia en Ciudad Obregón

El cuerpo de una persona sin vida envuelto en plástico y con visibles signos de violencia, fue localizado en un predio de la colonia Prados del Tepeyac en Ciudad Obregón.

Localizan Cuerpo de Una Persona Sin Vida y Con Signos de Violencia en Ciudad ObregónFoto: Archivo N+

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Hallazgo en Ciudad Obregón: un cuerpo envuelto en plástico y con signos de violencia fue encontrado en Prados del Tepeyac. Las autoridades investigan el caso.

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