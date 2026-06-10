Localizan Cuerpo de Una Persona Sin Vida y Con Signos de Violencia en Ciudad Obregón

El cadáver de una persona fue encontrado la noche del martes en un predio en desuso de la colonia Prados del Tepeyac, generando la movilización de corporaciones policíacas y personal de investigación, en el sector poniente de Ciudad Obregón.



El hallazgo ocurrió alrededor de las nueve de la noche en el cruce del bulevar Las Torres y la calle París, donde ciudadanos reportaron la presencia de un objeto sospechoso abandonado entre la maleza.

El cuerpo estaba envuelto en plástico y presentaba signos de violencia

Al inspeccionar el lugar, agentes de seguridad descubrieron que se trataba de un cuerpo sin vida, aparentemente de un hombre, el cual estaba envuelto en plástico y presentaba signos de violencia.



Tras confirmar el reporte, las autoridades aseguraron el perímetro para permitir el trabajo de peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes recabaron indicios y realizaron las diligencias correspondientes.



Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y determinar su identidad, además de establecer las causas precisas de la muerte.