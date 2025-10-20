Robo en el Louvre: Estos Son los Otros Saqueos de Película en Museos del Mundo, Incluido México

Este 19 de octubre ocurrió un auténtico robo “de película” en el Museo del Louvre, en París. Sin embargo, este no es el único atraco célebre que ha ocurrido en un recinto de estas proporciones. Repasamos algunos robos ocurridos en museos y galerías, incluido el del Museo Nacional de Antropología e Historia en México.

Noticia relacionada: Millonario Robo en el Louvre: Estas son las Joyas que Ladrones se Llevaron en solo 7 Minutos

Realizan robo de película en el Museo del Louvre

El robo de este 19 de octubre ha sorprendido y enfurecido por igual a Francia. Con la ayuda de una grúa, los ladrones consiguieron acercarse a la ventana de un piso superior e ingresar al Museo del Louvre.

En siete minutos y a plena luz del día, los ladrones se llevaron 9 joyas de la corona francesa que, según el gobierno, son de un valor incalculable debido a su importancia histórica. Los ladrones huyeron en motocicleta y en la carrera dejaron caer la corona que perteneció a la emperatriz Eugenia, quien fue reina consorte de Napoleón III, último monarca francés.

Cabe señalar que los ladrones no tocaron aquellas joyas que eran célebres por “estar malditas”. Este detalle revela que estudiaron a profundidad los objetos históricos presentes de la sala, así fuera motivados por una superstición.

Video: Robo Millonario en el Louvre: Estas Son las 9 Joyas de la Corona Sustraídas

El robo de La Mona Lisa que selló el mito alrededor del cuadro de Da Vinci

Por desgracia no es, ni de lejos, la primera vez que ocurre un robo así en el Museo del Louvre. En agosto de 1911 ocurrió el que posiblemente sea el hurto más famoso de su historia: en aquella ocasión robaron La Mona Lisa.

En aquel entonces, La Gioconda era un cuadro menor dentro de la obra de Da Vinci. Sin embargo, su súbita ausencia catapultó su fama para un público que nunca había prestado atención a ese retrato.

En 1913 fue detenido Vicenzo Peruggia, mientras intentaba vender el cuadro al anticuario florentino Alfredo Geri. Para los expertos no queda la menor duda: aquel robo hizo posible la leyenda de La Mona Lisa y selló la fama de un cuadro que no había sido celebrado con anterioridad.

Museo de Louvre, robado con una grúa junto a una ventana el 19 de octubre del 2025. Foto: AFP

El robo en el Museo de Antropología que conmocionó a México

Los robos de este tipo también han ocurrido en México. La Navidad de 1985, los estudiantes de veterinaria Carlos Perches Treviño y Ramón Sardina García robaron varias piezas del Museo Nacional de Antropología e Historia.

Los responsables fueron detenidos en 1989, cuando intentaban vender las piezas robadas. El atraco fue retratado en la película Museo, de 1918, protagonizada por Gael García Bernal y dirigida por Alonso Ruizpalacios.

Museo de Antropología e Historia, robado en 1985. Foto: Cuartoscuro

El robo de la Galería Nacional de Londres

En agosto de 1961 fue robado de la Galería Nacional de Londres el Retrato del Duque de Wellington. Este cuadro, valuado actualmente en 3 millones de libras, es célebre por haber sido pintado por Francisco de Goya, uno de los más renombrados pintores españoles de la historia.

Cuatro años después, fue juzgado por el robo Kempton Bunton, un conductor de autobús retirado, aunque también se implicó a su hijo en el atraco.

Video: Museo de Historia Natural de Londres exhibe impactantes imágenes de la naturaleza

El robo de Le Jardin de Matisse en Estocolmo

En 1987 ocurrió el mayor robo a un museo en la historia de Suecia. Un ladrón consiguió llevarse el cuadro Le Jardin, de Henri Matisse, del Museo Nacional de Arte Moderno de Estocolmo.

El cuadro se dio por perdido tras varios años de investigaciones infructuosas, hasta que fue recuperado y devuelto en 2013.

Video: Museo Nacional de Antropología e Historia Recibirá Premio Princesa de Asturias 2025

Doble robo en el Museo Vincent Van Gogh de Ámsterdam

También ha habido robos frustrados en varios museos importantes alrededor del mundo. Uno de los casos más famosos es el del Museo de Van Gogh de Ámsterdam, que fue asaltado por dos sujetos en 1991.

Video: Recuperan Cuadro de Van Gogh Robado de un Museo Holandés

Los ladrones se llevaron 20 obras, entre ellas Los girasoles, pero no llegaron muy lejos. Fueron detenidos minutos más tarde por la policía y las obras fueron devueltas.

La buena suerte del Museo Van Gogh se acabó el 7 de diciembre del 2002, cuando dos sujetos robaron dos cuadros en aquel recinto en apenas 3 minutos y 40 segundos. Aunque al año siguiente se detuvo a uno de los responsables, los cuadros fueron recuperados hasta el año 2016.

Cabe señalar que Vincent Van Gogh es uno de los pintores más codiciados por los ladrones. Más de 40 obras suyas han sido sustraídas en al menos 15 atracos a lo largo de la historia.

Video: El Museo del Louvre Exhibe 38 Mil Obras, Entre Ellas la Mona Lisa

Historias recomendadas: