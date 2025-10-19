Macron Condena el Robo en el Louvre: "Es un Ataque a Nuestra Historia"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronunció sobre el reciente robo ocurrido en el Museo del Louvre, calificándolo como “un ataque a un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia”.

Macron se mostró confiado en que “encontraremos las obras y los autores responderán ante la Justicia”, al tiempo que aseguró que “se está haciendo todo lo posible para conseguirlo”.

El robo, cuya magnitud y detalles todavía están bajo investigación, ha reavivado el debate sobre la seguridad en los museos franceses y la preservación del patrimonio cultural. Desde varios sectores se han levantado voces críticas por lo que consideran una negligencia del Gobierno ante advertencias previas.

El senador comunista Ian Brossat fue particularmente contundente al denunciar que las autoridades no prestaron atención a los avisos de los empleados del Louvre. Recordó que el pasado 16 de junio hubo una huelga sorpresa precisamente para alertar sobre la falta de personal, especialmente en el área de seguridad.

Brossat subrayó que la plantilla del museo se ha reducido en 200 personas en los últimos cinco años, lo que ha afectado su capacidad de protección.

Objetivos para los delincuentes

Por su parte, la ministra de Cultura, Rachida Dati, reconoció que los museos franceses, al albergar un inmenso patrimonio histórico de alto valor, son, desde hace tiempo, objetivos para los delincuentes. Indicó que ya se venía trabajando en mejorar la seguridad del Louvre, que incluso había solicitado una auditoría a la Prefectura de Policía antes del incidente.

El último robo registrado en el Louvre antes del actual data de 1998, cuando fue sustraído a plena luz del día un cuadro del pintor Camille Corot, pieza que aún no ha sido recuperada. No obstante, el caso más recordado es el de 1911, cuando el obrero italiano Vincenzo Peruggia robó La Gioconda. Alegando motivos patrióticos, intentó repatriar la obra a Italia, pero fue capturado en 1913 cuando intentó venderla a un marchante.

