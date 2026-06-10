¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 10 de Junio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Bloqueo de transportistasBloqueo de transportistas en la salida rumbo a la México-Querétaro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Viajas por la autopista México-Querétaro hoy? Mantente informado para evitar sorpresas en tu camino. Descubre más detalles sobre el tráfico actual.

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