¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 10 de Junio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 10 de junio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este miércoles 10 de junio de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones o problemas viales en esta vía.

Mientras que el martes 9 de junio, se reportó lo siguiente:

A las 16:16 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:13 horas, del km 194 al 207, dirección Querétaro, se registró reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 12:39 horas, en el km 54, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas).

A las 8:11 horas, en el km 39, dirección a la CDMX, se reportó reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión y automóviles.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM