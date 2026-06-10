Camión con Químicos Pierde el Control y Causa Carambola de 12 Vehículos en Tijuana

El accidente generó congestionamiento vial y movilizó a cuerpos de emergencia durante varias horas

Choque Múltiple Vía Rápida TijuanaFoto: Bomberos de Tijuana

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Un camión con sustancias químicas provoca caos vial en Tijuana tras perder el control. 12 vehículos involucrados y 6 personas atendidas. Descubre cómo se desarrolló el incidente.

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