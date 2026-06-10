Camión con Químicos Pierde el Control y Causa Carambola de 12 Vehículos en Tijuana

Un choque múltiple registrado sobre la Vía Rápida, a la altura de la colonia 20 de Noviembre, dejó daños materiales en al menos 12 vehículos y provocó afectaciones a la circulación vehicular.

De acuerdo con información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos, el percance fue provocado por un camión que transportaba contenedores de sustancias químicas.

Las autoridades señalaron que el conductor perdió el control de la unidad, cruzó el camellón central e impactó a un vehículo particular, lo que desencadenó una serie de colisiones entre automovilistas que circulaban por la zona.

Choque en Cadena Afectó a una Docena de Vehículos

Tras el primer impacto, dos conductores frenaron de manera repentina, situación que derivó en una carambola que involucró al menos 12 vehículos.

El accidente ocasionó importantes afectaciones al tránsito vehicular mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de las unidades involucradas.

Paramédicos y personal de emergencia atendieron a seis personas en el lugar de los hechos.

Además, uno de los conductores quedó prensado al interior de su vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los rescatistas para liberarlo.

A pesar de la magnitud del accidente y del número de vehículos involucrados, las autoridades informaron que ninguna de las personas atendidas presentó lesiones de gravedad.

Información Pamela Mercado

APG