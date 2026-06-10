¿Lloverá en Baja California? Alertan por Precipitaciones en Tres Municipios

Protección Civil de Baja California informó que a partir de la tarde del miércoles 10 de junio se prevén lluvias aisladas y chubascos dispersos en municipios del sur del estado. Además, las precipitaciones estarían acompañadas por un descenso en las temperaturas.

¿Qué Municipios Podrían Registrar Lluvias?

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones de lluvia se esperan principalmente en Ensenada, San Quintín y San Felipe.

Las autoridades señalaron que se trata de precipitaciones aisladas, aunque algunas zonas podrían registrar chubascos de forma dispersa.

El pronóstico indica que las lluvias podrían continuar durante la tarde del jueves 11 y a lo largo del viernes 12 de junio.

Protección Civil indicó que, además de las precipitaciones, se espera una disminución en las temperaturas en las regiones donde se presenten estas condiciones climáticas.

Exhortan a la Población a Tomar Precauciones

Ante el pronóstico, las autoridades recomendaron conducir con precaución, mantener limpios los desagües y evitar actividades al aire libre en caso de lluvia.

También pidieron a la población mantenerse informada a través de medios y canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con las condiciones meteorológicas.

APG