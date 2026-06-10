¿Lloverá en Baja California? Alertan por Precipitaciones en Tres Municipios

Las condiciones podrían presentarse durante varios días, por lo que autoridades pidieron tomar precauciones

Preven Lluvias en Municipios de Baja CaliforniaFoto: Cuartoscuro

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Alerta en Baja California: Se esperan lluvias y descenso de temperaturas en tres municipios. Conduce con cuidado y mantente informado sobre el clima.

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