Definida la Serie Mundial 2025: Dodgers vs Azulejos ¿Qué Mexicanos la Jugarán?

La noche de este lunes 20 de octubre, los Azulejos de Toronto lograron vencer 4 carreras a 3 a los Marineros de Seattle en el séptimo juego por el Campeonato de la Liga Americana. Así que gracias a las cuatro victorias, los Blue Jays clasificaron a su primera Serie Mundial en 32 años, en donde enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles.

Aunque el panorama no era alentador hasta la séptima entrada, llegó George Springer para conectar un providencial jonrón de tres carreras que le dio vuelta a la pizarra a favor de los Azulejos, que jugaron en casa.

Con la derrota, a los Marineros se les escapó la oportunidad de llegar a la primera Serie Mundial de su historia.

Hay que mencionar que la Serie Mundial 2025 entre los Dodgers de Los Ángeles y Azulejos de Toronto tendrá presencia tricolor. Y es que hay varios beisbolistas mexicanos, en uno y otro equipo.

Serie Mundial 2025: ¿Quiénes son los beisbolistas mexicanos que estarán presentes?

Por los Azulejos de Toronto destaca el catcher Alejandro Kirk, nacido hace 26 años en Tijuana, Baja California. Desde el 2020 juega como profesional con los Blue Jays y este año fue invitado al Juego de Estrellas de Grandes Ligas.

También con la franela de los Blue Jays juega Randy Arozarena. Aunque nació en Cuba, el jardinero de 30 años se nacionalizó mexicano en el 2022. Desde entonces ha representado a nuestro país, como parte de la selección tricolor, en torneos mundiales.

Mientras que en Los Ángeles Dodgers milita Austin Barnes, quien tiene doble nacionalidad: mexicana y estadounidense. El cátcher de 35 años de edad nació en Riverside, California, pero sus abuelos son de Jalisco. Al igual que Randy Arozarena, de los Azulejos, ha representado a México en el Clásico Mundial de Beisbol.

Con los Dodgers también porta la franela Anthony Banda. El pitcher de 32 años nació en Corpus Christie, Texas, pero tiene sangre mexicana por parte de su padre. Banda siempre se ha manifestado orgulloso de sus raíces e incluso ha pasado con la bandera tricolor en los festejos de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Así que a partir del viernes 24 de octubre estos mexicanos se verán las caras, cuando se lleve a cabo la Serie Mundial 2025 entre Dodgers de Los Ángeles y Azulejos de Toronto. Hagan sus apuestas, que es un Clásico de Otoño de pronóstico reservado.

