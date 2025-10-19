Fallece Doug Martin, Leyenda de los Bucaneros de Tampa Bay en la NFL

Este domingo 19 de octubre, los Tampa Bay Buccaneers han confirmado la noticia sobre la muerte de Doug Martin, ex running back de la franquicia.

En el comunicado oficial, la National Football League (NFL) confirmó también el deceso, pero no ofreció detalles de las causas del fallecimiento.

El joven talento, también jugó con Oakland Raiders, dejando su huella en el equipo.

Los Tampa Bay Bucaneers destacaron que Martin se convirtió rápidamente, desde su temporada inicial, en 2012, en uno de los favoritos de los fanáticos y fue honrado como uno de los 50 mejores bucaneros de todos los tiempos por sus numerosos logros.

Desde su temporada récord de novato en 2012 hasta sus múltiples selecciones al Pro Bowl durante sus seis temporadas como Buccaneer, Doug tuvo un impacto duradero en nuestra franquicia.

¿Quién fue Doug Martin?

Douglas Martin nació en 1989. Fue un jugador de fútbol americano profesional, que destacó como corredor durante siete temporadas en la NFL, principalmente con los Tampa Bay Buccaneers y Oakland Raiders.

Luego de conseguir el título del primer running back de la historia de los Buccaneers en ser elegido en el First-team All-Pro, su desempeño se comenzó empañar por lesiones y en 2016 fue sancionado cuatro partidos por infringir la política de abuso de sustancia.

En 2018 salió del equipo de Tampa Bay y firmó con Oakland Riders, finalizando su etapa en la NFL en 2019.

