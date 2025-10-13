NFL: Tennessee Despide a Brian Callahan Tras un Inicio Decepcionante de Temporada

Los Tennessee Titans decidieron poner fin al ciclo de Brian Callahan como entrenador en jefe luego de apenas seis partidos disputados en la presente temporada. La organización comunicó la decisión este lunes, convirtiéndose en el primer equipo de la NFL en realizar un cambio de entrenador durante el año.

Callahan deja un registro de 4 victorias y 19 derrotas en 23 encuentros. En la actual campaña, los Titans marchaban con marca de 1-5, a pesar de contar con el mariscal Cam Ward, selección número uno del Draft 2025, como titular.

El presidente de operaciones, Chad Brinker, explicó que la decisión se tomó tras una serie de reuniones con la directiva. “Apreciamos el compromiso y la calidad humana de Brian, pero creemos que el equipo no ha mostrado el progreso necesario. Nuestra afición y comunidad merecen un estándar competitivo más alto”, señaló en un comunicado.

Durante la gestión de Callahan, la ofensiva fue uno de los principales problemas del conjunto de Nashville. El equipo apenas sumó 83 puntos en seis partidos, su peor registro en más de tres décadas. Las derrotas abultadas y los abucheos de la afición en casa reflejaron el creciente descontento hacia Callahan.

El ahora ex coach de Titans, había llegado al equipo en 2024 para reemplazar a Mike Vrabel, quien llevó a los Titans a varios títulos divisionales. De manera curiosa, Vrabel regresará este domingo al estadio de su antiguo equipo como entrenador de los Patriots de Nueva Inglaterra, mientras Tennessee busca definir quién tomará las riendas de la franquicia para el resto de la temporada.

