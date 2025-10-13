Za’Darius Smith Anuncia su Retiro Tras 11 Temporadas en la NFL

En una noticia que pocos esperaban, Za’Darius Smith, exjugador de los Detroit Lions, anunció oficialmente su retiro de la NFL este lunes 13 de octubre a través de su cuenta de Instagram. El veterano ala defensiva, que recientemente firmó con los Philadelphia Eagles después del inicio de la temporada, decidió poner punto final a una carrera de 11 años en la liga.

En su mensaje, Smith compartió la mezcla de emociones que lo acompañaron en este momento y recordó sus inicios en Greenville, Alabama, donde apenas jugó un año de futbol americano en la preparatoria antes de llegar a la NFL. Agradeció a los entrenadores, compañeros y aficionados que lo acompañaron durante más de una década en los emparrillados.

El defensivo destacó cómo el deporte transformó su vida y la de su familia, permitiéndole no solo competir al más alto nivel, sino también retribuir a su comunidad a través de su fundación. “He tenido la oportunidad de conocer el mundo gracias a este juego, de crecer como persona y de aprender que a quien mucho se le da, mucho se le exige”, escribió.

Eagles pass rusher Za'Darius Smith announces retirement from NFL after 11 seasons. pic.twitter.com/QGhAsZA0tK — NFL (@NFL) October 13, 2025

Con los Eagles, Smith disputó cinco partidos esta temporada, en los que registró tres tacleadas y una y media capturas de mariscal de campo. Su participación fue disminuyendo con el paso de las semanas, a pesar de haber mostrado destellos de su talento durante la victoria de Filadelfia ante los Jefes de Kansas City en la Semana 2.

Antes de su breve paso por los Eagles, Smith había sido liberado por los Leones de Detroit al cierre de la temporada 2024, luego de un intercambio con Cleveland un año antes. En su etapa con Detroit sumó cuatro capturas.

¿En qué equipos jugó Za’Darius Smith?

Al concluir su carrera, Za’Darius Smith se despide con 70.5 capturas de mariscal, vistiendo los colores de los Cuervos de Baltimore, Green Bay, Vikings, Cleveland, Detroit y Filadelfia. Un legado construido a base de disciplina, rendimiento constante y una presencia que siempre marcó diferencia dentro y fuera del campo.

