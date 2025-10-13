Polémica en el Barça: Limak Fue la Constructora Peor Evaluada Pero Ganó la Obra del Camp Nou

El proyecto de remodelación del Spotify Camp Nou vuelve a generar controversia. Según Què t’hi jugues, la empresa turca Limak, encargada de las obras, obtuvo la puntuación más baja en los informes técnicos del Espai Barça antes de ser elegida.

El informe, elaborado a finales de 2022, colocaba a Limak por debajo de FCC y Ferrovial. Las principales objeciones eran su dificultad para justificar el calendario de entrega y la alta inversión inicial que requería.

A pesar de ello, Limak terminó ganando el contrato. Su propuesta fue reevaluada y alcanzó 74 puntos, superando a las demás competidoras. El factor clave fue su promesa de tener al Barça de vuelta en el Camp Nou en noviembre de 2024 con parte del estadio operativo.

El club catalán respondió defendiendo la legalidad y transparencia del proceso. Joan Sentelles, responsable del Espai Barça, aseguró que “todas las reuniones fueron grabadas y se contó con la supervisión de auditores externos y Goldman Sachs”.

Sentelles añadió que Limak ha enfrentado más incidencias de las previstas, pero superó todas las pruebas de seguridad. También explicó que existen penalizaciones por retrasos, aunque solo se aplicarán al finalizar las obras.

La emisora también reveló que en 2022 se modificaron los requisitos de licitación, lo que permitió a Limak presentarse. El Barça niega irregularidades y afirma que los cambios respondieron a la actualización natural del proyecto.

Pese a los ajustes en los plazos, el club mantiene su objetivo: inaugurar el nuevo Camp Nou en 2026 y consolidarlo como uno de los estadios más modernos del mundo.

