Ghana Clasifica al Mundial 2026: Su Quinta Participación en la Historia

Ghana hizo historia una vez más. Este 12 de octubre, la selección dirigida por Otto Addo selló su boleto al Mundial 2026, convirtiéndose en el vigésimo primer país en obtener su clasificación para la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con gol por parte de Mohammed Kudus, el combinado africano venció 1-0 a Comoras y aseguró el liderato de su grupo, dejando atrás a rivales como Madagascar, Malí y Chad. De esta forma, Ghana volvió a demostrar su jerarquía en el continente y su crecimiento en el panorama internacional.

Noticia relacionada: México vs. Ecuador: ¿Cuándo y Dónde Ver el Partido de la Selección Rumbo al Mundial 2026?

Video: ¿Qué Pasará en el Mundial 2026 Ante Posibles Lluvias?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un mensaje de felicitación al equipo a través de un video, donde destacó el logro del equipo africano y confirmó que los espera en el sorteo oficial del Mundial, programado para el 5 de diciembre.

¿En qué mundiales ha participado Ghana?

Será la quinta participación mundialista en la historia de Ghana, tras sus apariciones en 2006, 2010, 2014 y 2022. En total, la selección acumula quince encuentros en Copas del Mundo y buscará en 2026 ir más allá de los cuartos de final, máxima instancia que ha alcanzado el combinado africano.

Historias destacadas: