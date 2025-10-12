Recta Final de la MLB 2025: Cuatro Equipos Buscan la Serie Mundial

La temporada 2025 de las Grandes Ligas entra en su punto más emocionante. Solo cuatro equipos siguen con vida en la búsqueda del máximo objetivo: llegar a la Serie Mundial. Los Los Angeles Dodgers, Milwaukee Brewers, Seattle Mariners y Toronto Blue Jays son los sobrevivientes de una campaña llena de dramatismo, récords y sorpresas.

En la Liga Nacional, los Dodgers —vigentes campeones— vienen de superar una intensa serie ante los Philadelphia Phillies, confirmando que siguen siendo el rival a vencer. Enfrente estarán los Milwaukee Brewers, que regresan a una Serie de Campeonato por primera vez desde 2018, tras eliminar a los Chicago Cubs en un cerrado quinto juego. Ambos equipos llegan encendidos, combinando experiencia, pitcheo y ofensivas explosivas.

Por el otro lado, la Liga Americana ofrece una historia distinta pero igual de atractiva. Los Seattle Mariners y los Toronto Blue Jays se verán las caras en una serie que promete emociones de principio a fin.

¿Cuándo empiezan los juegos de Campeonato?

El calendario arranca este domingo 12 de octubre con el Juego 1 en Toronto, seguido del segundo duelo el lunes 13. La acción se trasladará a Seattle para los juegos 3, 4 y 5 (del 15 al 17 de octubre), y, si es necesario, volverá a Toronto para un posible sexto y séptimo juego el 19 y 20 de octubre.

Por otro lado, La Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2025 comenzará mañana, lunes 13 de octubre, en el American Family Field, en Milwaukee, con el Juego 1, seguido del Juego 2 el martes 14. La serie se trasladará a Dodger Stadium para los Juegos 3, 4 y 5, programados del jueves 16 al sábado 18, y, si es necesario, regresará a Milwaukee para el sexto y séptimo juego.

