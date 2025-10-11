Cristiano Ronaldo Falla Penal Con Portugal Rumbo al Mundial 2026

Portugal se enfrentó a la selección de Irlanda este sábado 11 de octubre, para jugar el partido correspondiente a la tercera fecha de la Fase de Grupos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Cristiano Ronaldo, capitán del conjunto lusitano, tuvo un partido bastante complicado en términos individuales, pues a pesar de que tuvo varias opciones de gol, no logró hacerse presente en el marcador e incluso terminó fallando un penal.

El 'Bicho' tuvo la oportunidad de abrir el marcador al minuto 75, luego de que el árbitro señalara una mano dentro del área irlandesa, decretando así la pena máxima en favor de Portugal. El delantero del Al-Nassr tomó la pelota y ejecutó el disparo al centro de la portería, pero el guardameta Caoimhín Kelleher desvió el balón con el pie y evitó la caída de su marco. Sin embargo, pese a que Cristiano Ronaldo no tuvo su mejor partido, al final el conjunto portugués logró llevarse los tres puntos.

¿Quién ganó el Portugal vs Irlanda de las Eliminatorias Mundialistas?

A pesar de que Cristiano Ronaldo no pudo anotar el que hubiese sido su gol número 40 en Eliminatorias Mundialistas, Portugal sacó un triunfo agónico en casa ante Irlanda. Al minuto 90+1, luego de un gran centro desde el costado derecho, Ruben Neves apareció para elevarse dentro del área y rematar de cabeza para marcar el único gol del compromiso.

Con su anotación, Portugal mantiene el paso perfecto y lleva tres victorias en tres partidos, sumando así 9 puntos que los colocan como líderes del Grupo F. Su próximo partido será ante Hungría el próximo martes 14 de octubre.

