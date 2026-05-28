Suspenden Clases en Turno Matutino en Puerto Vallarta por Emergencia Atmosférica

El Secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que se suspendieron las clases presenciales del turno matutino y las actividades al aire libre este 28 de mayo debido a la activación de una emergencia atmosférica en Puerto Vallarta.

La emergencia atmosférica fue activada tras el incendio en un vertedero ubicado en la colonia Joyas del Colorado, en Puerto Vallarta, por lo que la Semadet recomienda evitar cualquier tipo de quema, reducir actividades al aire libre, mantenerse en interiores y cerrar puertas y ventanas.

¿Cuáles son las zonas con mayor riesgo?

De acuerdo con el gobierno del estado, las clases y las actividades al aire libre fueron suspendidas en las siguientes zonas:

El Colorado.

Los Ángeles.

El Zancudo.

Verde Valle.

Colinas del Valle.

Ecoterra Paraíso.

La Arboleda.

Colonia Las Rosas.

Ojo de Agua.

Cabe señalar que la emergencia atmosférica fue activada a las 7:30 de la mañana. Hasta el momento no se ha informado sobre la sofocación del incendio, sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes indiquen el avance de este siniestro.