Suspenden Clases en Turno Matutino en Puerto Vallarta por Emergencia Atmosférica

La Secretaría de Educación Jalisco suspendió clases del turno matutino en Puerto Vallarta debido a la activación de una emergencia atmosférica

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Emergencia atmosférica en Puerto Vallarta: clases y actividades al aire libre suspendidas. Infórmate sobre las zonas afectadas y mantente seguro.

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