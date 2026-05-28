¿Cuándo Se Inaugura la Fábrica de Moscas contra Gusano Barrenador?

La presidenta Sheinbaum revela cuándo y dónde se inaugurará la fábrica de moscas contra el gusano barrenador

Ganado por gusano barrenadorFoto: Cuartoscuro | Archivo

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La presidenta Sheinbaum anuncia la inauguración de la fábrica de moscas en Chiapas. Un avance crucial frente al gusano barrenador que afecta a humanos. Infórmate sobre esta medida.

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