La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló cuándo se inaugurará la fábrica de moscas contra el gusano barrenador; aquí los detalles sobre el lugar donde se ubica la planta.

En contexto: El 07 de mayo de 2026, se notificaron 2 nuevos casos de miasis por gusano barrenador, en Coahuila y Ciudad de México (CDMX), según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Con estos 2 contagios, suman 2,673 casos en México, que han sido notificados a la organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Chiapas es el estado más afectado hasta la fecha, con 1,326 casos de gusano barrenador.

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¿Cuándo se inaugura la fábrica de moscas contra gusano barrenador, en México?

En la conferencia mañanera de hoy, 28 de mayo de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que la Secretaría de Salud ya está trabajando para la próxima inauguración de la fábrica de moscas contra el gusano barrenador, en México.

La mandataria reveló que la inauguración podría ser después del 20 de junio de 2026, en Chiapas.

“Eso va ayudar muchísimo al control de gusano barrenador”, destacó la presidenta.

¿Qué hacer en caso de tener una herida por gusano barrenador?

Sheinbaum Pardo recomendó acudir al médico en caso de registrar alguna herida, por gusano barrenador.

“Con limpiar bien la herida es suficiente, entonces hay que ir con el médico para poder revisar, en caso de que haya esta situación”, mencionó la presidenta.

Agregó que “hay información permanente” para garantizar una herida limpia y así evitar complicaciones.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy