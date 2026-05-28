¿Qué Pasó en Suiza Hoy? “Acto de Terror” Causa Pánico en Estación de Tren

Esto es lo que se sabe sobre el "malvado acto de terror" en una estación de tren, en Suiza

Ataque terrorista en tren de SuizaFoto: AP

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Acto de terror en Suiza: un hombre apuñala a varias personas en estación de tren de Winterthur. El agresor fue detenido rápidamente.

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