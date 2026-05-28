¿Qué Pasó en Suiza Hoy? “Acto de Terror” Causa Pánico en Estación de Tren

Suiza vivió momentos de pánico hoy, 28 de mayo de 2026, por un “malvado acto de terror” en una estación de tren. Esto es lo que se sabe sobre el ataque ejecutado por un sujeto que fue detenido inmediatamente después de la agresión.

Las autoridades de Suiza reportaron que un hombre apuñaló a varias personas en la estación de tren de la ciudad de Winterthur, donde habitan unos 123,000 personas y se ubicada en el noreste de Suiza, cerca de la ciudad más grande de Zúrich.

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Según los reportes, al menos tres hombres, de 28, 43 y 52 años de edad, resultaron con heridas por el apuñalamiento, ocurrido alrededor de las 08:30 horas de hoy.

Cinco minutos después del ataque, las autoridades detuvieron al sospechoso de la agresión, quien presuntamente actuó solo.

¿Quién es el atacante?

El presunto atacante fue identificado como ciudadano con doble nacionalidad: suizo-turca, de 31 años de edad, quien vive en Winterthur, detalló Marius Weyermann, jefe de la Policía de la ciudad.

Hace unos días, el sujeto fue ingresado a un centro psiquiátrico después de que llamó al número de emergencia de la policía e hizo “comentarios confusos”, pero salió el miércoles, después de que un médico determinó que no era peligroso.

Mario Fehr, principal funcionario de seguridad de la región de Zúrich, señaló que el sospechoso nació en Suiza y aparentemente pasó los últimos dos años, en Turquía.

Mapa de Winterthur, Suiza