Isaac del Toro Cierra Temporada Ciclista: ¿Cómo le Fue en el Giro de Lombardía 2025?

Este sábado 11 de octubre de 2025, se llevó a cabo la última competencia del calendario ciclista de ruta: el Giro de Lombardía 2025, en la que participó el pedalista mexicano Isaac del Toro.

Tadej Pogačar quedó en primer lugar, mientras que Remco Evenepoel se llevó el segundo lugar y Michael Storer el tercero.

El mexicano Isaac del Toro quedó en el top ten, al colocarse en el quinto lugar.

El nacido en Ensenada, Baja California, cerró una temporada de ensueño en la "tierra de la bota", el país que lo encumbró y en donde dio a conocer todo su potencial al quedar en segundo lugar en el Giro de Italia.

En esta ocasión, el mexicano no fue la estrella del pelotón de UAE Team Emirates, ya que estuvo el imparable Tadej Pogacar, quien volvió a figurar como el ciclista más destacado del presente calendario.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en el Giro de Lombardía 2025?

Una vez más, el ciclista mexicano volvió a demostrar lo que tiene en las piernas y durante la carrera trabajó de la mano de Pogacar, quien ya tiene a un fiel "escudero" en las filas del conjunto emiratí.

Como están acostumbrados, ambos pedalistas empezaron pegados al pelotón hasta el momento de atacar y mover las piezas. El objetivo en común, avanzar el trazo, y el individual, llegar primeros a meta.

Al final, la ruta fue conquistada por el esloveno Pogacar, quien de esta forma consiguió su quinto título en Lombardía de forma consecutiva (2021-2025) y además obtuvo su tercer monumento del ciclismo en una temporada, para igualar al belga Eddy Merckx.

Mientras que Isaac del Toro quedó en el 5 lugar, al entrar en Bergamo con un tiempo de 6 horas, 28 minutos y 7 segundos, para quedarse con 15 triunfos en la temporada, el último el pasado 9 de octubre, al coronarse en el Gran Piemonte.

Giro de Lombardía, el monumento al ciclismo

La Carrera de las Hojas Muertas fue una de las pruebas de un día más fuertes de la gira de la UCI y no es para menos: sus casi 240 kilómetros de terreno a recorrer y sus más de seis horas sobre los pedales la hicieron de una complejidad extrema hasta para los ciclistas mejor preparados.

Los Monumentos del ciclismo son las carreras de un día más duras y por lo tanto las más prestigiosas: la milán-San Remo, el Tour de Flandes, la París-Roubaix, la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía.

La salida del pelotón se verificó en la ciudad de Como y la llegada en Bergamo, con una fase plana después de pasar la primera cumbre, Ghisallo, para después meterse de lleno a las poderosas rompepiernas: Roncola, Berbenno, Passo della Crocetta, Zambla Alta y Passo di Ganda.

De esta manera, los ciclistas pudieron cumplir con la última gran prueba del calendario, en un escenario sin comparación de belleza natural y de obras arquitectónicas dignas de esta carrera de élite.

Resultados de Isaac del Toro en 2025

El 2025 ha sido un año de ensueño y consolidación para el ciclista mexicano Isaac del Toro, quien ha sumado buenos resultados, el más representativo, el segundo puesto en el Giro de Italia.

Ganador del Milano-Turín.

Segundo en el Giro de Italia.

Ganador del Tour de Austria.

Ganador de la Clásica de les Terres de l'Ebre.

Segundo de la Villafranca-Ordiziako Klasikoa.

Ganador del GP Industria & Artigianato.

Ganador del Giro della Toscana.

Ganador de la Coppa Sabatini.

Ganador del Trofeo Matteotti.

Quinto en la Contrarreloj del Mundial de Ciclismo, en Kigali, Ruanda.

Séptimo en la Prueba de Ruta del Mundial de Ciclismo.

Ganador del Giro dell'Emilia.

Ganador del Gran Piemonte.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM

