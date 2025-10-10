Omar 'N' fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado en el estado de Jalisco. Al detenido se le dictó prisión preventiva oficiosa por seis meses.

La audiencia de vinculación a proceso de Omar 'N' se llevó a cabo en las salas de Control y Juicio Oral del Distrito 1, ubicadas en el complejo penitenciario de Puente Grande, en Zapopan, Jalisco.

El defensor de la presunta víctima indicó que contaba con múltiples capturas de pantalla y un video que fueron utilizados como evidencia contra el acusado.

Omar ‘N’, imputado por abuso en Jalisco. Foto: N+

Después de una extensa audiencia, que inició por la mañana y finalizó a las 20:30 horas de este viernes, Omar 'N' fue vinculado a proceso por abuso infantil, cometido en agravio de la adolescente.

Esta decisión fue basada en el artículo 142-L fracción I y II en relación con el 142-Ñ fracción III, IV, V y VI del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

El juez además fijó el plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria.

¿Cómo fue detenido Omar ‘N’?

Omar 'N' fue detenido la tarde del sábado 4 de octubre, en el municipio de Zapopan, en Jalisco, luego de una denuncia que derivó en una orden de aprehensión.

Un día después, el 5 de octubre, se realizó la audiencia de imputación donde la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

El operativo estuvo a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.

De acuerdo con el abogado, por la gravedad del delito, la ley prevé que se apliquen este tipo de medidas.

